Feyenoorders opgelet: hier kan je op de foto met de kampioensschaal

Even voelen hoe het is om net als Feyenoord kampioen van de eredivisie te zijn? Vanaf morgen kunnen Feyenoordfans op de foto met de nieuwste aanwinst van hun club. De schaal is dan in het openbaar te zien in het Clubhuis Feyenoord aan het Afrikaanderplein.