Feyenoord Vrouwen krijgt Arena stil: ‘Als ze ons uitfluiten, krijgen we daar zoveel energie van’

De Klassieker vestigde een nieuw toeschouwersrecord voor de eredivisie vrouwen. Liefst 33.742 kaarten waren er verkocht voor de allereerste Ajax-Feyenoord in het vrouwenvoetbal in de Johan Cruijff Arena. En na afloop was de Rotterdamse ploeg het meest tevreden.

Weliswaar werd er onder Torny opnieuw niet gewonnen en blijft de Club van Zuid op de zesde plek staan, maar wat in Rotterdam vooral tot heel veel tevredenheid zal leiden is dat Feyenoord ervoor gezorgd heeft dat Ajax vrijwel zeker de titel heeft verspeeld. De achterstand op FC Twente bedraagt nu vijf punten en de nog foutloze Tukkers gaan deze voorsprong nooit meer weggeven.

Onbedoeld doelpunt

De thuisploeg, die nerveus oogde, was het gevaarlijkst, maar toch kwam Feyenoord direct na rust op voorsprong. Topscorer Maxime Bennink maakte haar vijfde doelpunt van het seizoen. Al had ze daar weinig aandeel aan, omdat na een corner Nadine Noordam de bal tegen haar rug kopte waarna deze in het doel verdween. Twee minuten later maakte Ajax via ook al een onbedoeld doelpunt gelijk toen een voorzet van Ashleigh Weerden over Jacintha Weimar in het doel vloog.

Vanaf dat moment voerde Ajax de druk op en werd de ploeg van Torny teruggedrongen. Romée Leuchter (volley) en Rosa van Gool (een schot waarbij Weimar met haar vingertoppen de bal uit het doel ranselde) hadden de beste kansen om alsnog voor een Amsterdamse zege te zorgen, maar Feyenoord hield stand.

Quote Tegen Ajax hebben we laten zien dat we het wel kunnen Esmee de Graaf

,,Het is geweldig om voor zoveel mensen te spelen”, zei rechtsbuiten Esmee de Graaf. ,,Ook wij waren nerveus, maar als ze ons uitfluiten, krijgen we daar zoveel energie van dat we het in iets goeds kunnen omzetten. De resultaten zijn dit seizoen niet altijd zoals we zouden willen, maar tegen Ajax hebben we laten zien dat we het wel kunnen.”

Volledig scherm Esmee de Graaf. © Pro Shots