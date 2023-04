Feyenoord verslaat AS Roma door knappe uithaal Mats Wieffer en zet eerste stap naar halve finale Europa League

Brutale Yoka Berretty was de enige actrice die beroemde Fellini afwees: ‘Mijn guilty pleasure’

Woerdenaar Peter van der Aa heeft een biografie geschreven over Yoka Berretty. Wie zegt u? Yoka Berretty: de Rotterdamse actrice, zangeres en cabaretière, die in 2015 is overleden. Een multitalent, in de ogen van de 72-jarige schrijver en journalist: ,,Een prachtige vrouw en fotogeniek.”