Feyenoord-supporter gewond door spullen die uit PSV-vak werden gegooid

update Explosie Rotterdam­se woning lijkt wraakactie voor dodelijke steekpar­tij: ‘Het ging gruwelijk mis op strand’

De bom die vannacht bij een woning in Rotterdam-Noord afging, lijkt een wraakactie voor een dodelijke steekpartij in Marokko. Op het adres woont een Rotterdammer die betrokken zou zijn bij het drama in de populaire badplaats Al Hoceima. De man (29) was eerder betrokken bij drugshandel en zat een paar maanden geleden nog vast.