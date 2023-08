Feyenoord speelt frustraties van zich af en haalt uit tegen Almere City

Twee grote herdershon­den in beslag genomen, vóórdat ze iets hadden misdaan: mag dat?

In een poging een slepend buurtprobleem op te lossen, nam de gemeente Capelle aan den IJssel een opmerkelijk besluit: twee grote herdershonden zijn in beslag genomen, vóórdat ze iemand iets hadden aangedaan. Een terecht besluit of gaat de gemeente haar boekje te buiten?