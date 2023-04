Feyenoord gaat stadionverboden uitdelen en sluit tegen AS Roma vakken aan lange zijde na Klassieker

NECROLOGIE Verzorger nam Bokito mee naar huis en restaurant: dit was het bijzondere leven van de gorilla

Het plotselinge overlijden van de beroemde gorilla Bokito (27) is een enorme aderlating voor Diergaarde Blijdorp. De zilverrug, die in 2007 wereldberoemd werd met een spectaculaire ontsnapping uit zijn verblijf, was dé topattractie in de Rotterdamse zoo en een vaste stop voor vrijwel elke bezoeker. Wie Bokito niet had gezien, was niet in Blijdorp geweest.