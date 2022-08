Feyenoord en AD verder als partners: ‘We rekenen op nog veel sportieve hoogtepunten’

Dit is het zevende seizoen dat DPG Media als partner aan Feyenoord is verbonden. De naam van het AD, het grootste nieuwsmerk van het concern en met AD Sportwereld van oudsher een echt sportmerk, zal op alle uitingen staan, onder meer langs het veld in de Kuip.

Omdat de samenwerking door beide partijen goed wordt gewaardeerd, is besloten de overeenkomst open te breken en te verlengen. De komende jaren streeft Feyenoord er samen met DPG Media naar om on- en offline de zichtbaarheid en impact verder te vergroten.

Rotterdamse roots

Feyenoord is trots op de rijke gezamenlijke historie met DPG Media. Commercieel directeur Joris van Dijk: ,,Met onze Rotterdamse roots, nationale uitstraling en internationale ambities herkennen we veel in elkaar. Daarnaast zijn wij uiteraard blij dat onze club naast de meest loyale supporters van Nederland ook mag rekenen op de steun van onze trouwe partners.”

Bart Verkade, zakelijk directeur van DPG Media: ,,Het mooie jaar van Feyenoord in de Conference League was een prachtig slotstuk in ons partnership en dit smaakte duidelijk naar meer. Feyenoord is een prachtige club met een aanhang die zich thuis voelt bij onze media. Daarom zijn wij blij dat we onze samenwerking vijf jaar kunnen doortrekken. We rekenen op nog veel sportieve hoogtepunten.”

Volledig scherm Bart Verkade (links), zakelijk directeur van DPG Media, en commercieel directeur Joris van Dijk van Feyenoord bezegelen het nieuwe contract met een handdruk. © Feyenoord

