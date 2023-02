Feyenoord bekijkt of het Oekraïense vluchtelingen naar De Kuip kan halen voor wedstrijd tegen Shakhtar

Feyenoord onderzoekt of Oekraïense vluchtelingen die in Nederland bij de Europa League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk kunnen zijn. De Oekraïners zouden dan tijdens de thuiswedstrijd in De Kuip een plek krijgen op de Noordzijde, die door een straf van de UEFA dicht moet blijven voor de eigen aanhang.

Feyenoord speelt in de achtste finales van de Europa League eerst uit tegen Shakhtar. Vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wordt deze wedstrijd in het Poolse Warschau gespeeld. Uit-fans uit Rotterdam zijn dan niet welkom door de straf van de UEFA.

Een week later is de thuiswedstrijd, waarbij dus duizenden stoelen leeg moeten blijven. Nu wil Feyenoord dus bekijken of de lege plekken aan de Oekraïense vluchtelingen gegeven kunnen worden. Het zou hierbij dan niet gaan om de gehele lege tribune.

‘Grote overwinning’

Voor Shakhtar Donetsk is het een ‘grote overwinning’ dat zij zich op 24 februari, precies een jaar na de Russische inval in Oekraïne, plaatsten voor de volgende ronde van de Europa League ‘Het is onmogelijk om dit met woorden te omschrijven’, tweette Oleg Barkov, pr-medewerker van de dertienvoudig landskampioen. ‘Het is een overwinning met tranen, want op zo'n dag was het extreem belangrijk voor ons om te winnen’.

Iets meer dan vijf jaar geleden speelde Feyenoord ook tegen Shakhtar in de Europa League, waarbij de Rotterdamse club twee keer verloor. De wedstrijd werd toen gespeeld in Charkov, omdat het in het veel oostelijker gelegen Donetsk door de spanningen in de regio niet veilig genoeg was om te spelen. Charkov ligt nu ook al maanden onder vuur.

Feyenoordfans waren toen wel welkom en Bas Vos kon er zelfs in zijn rolstoel naartoe. ‘Soms vraag ik me nog wel af of het stadion heel is’, twitterde hij op de dag dat Feyenoord Shakhtar lootte.

Shakhtar-trainer Igor Jovicevic vertelde op de clubwebsite dat hij uitkijkt naar de ontmoeting met Feyenoord. ,,Feyenoord is een topteam en gaat dit jaar aan de leiding in de race om het nationale kampioenschap. Het eerste waar ik aan dacht is dat we terugkeren in Rotterdam. Het is waar ons nieuwe hoofdstuk begon en ik ben blij daar terug te keren.’’

