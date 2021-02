Femke (38) verovert hart van Amerikaanse football-speler John met stroopwafels

Video IJsbeer Wolodja heeft pret voor tien in de sneeuw: geniet mee van zijn capriolen!

8 februari Dikke pret bij ijsbeer Wolodja in Diergaarde Blijdorp. Terwijl de tropische dieren zitten te rillen in hun hok, heeft dit populaire pooldier de tijd van zijn leven in Arctica, waar hij heerlijk rollebolt over het diepgevroren tapijtje in zijn buitenverblijf. De winter kan deze sneeuwwitte snuiter niet lang genoeg duren.