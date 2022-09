Felle reacties op plan voor nieuwe Rotterdamse brug: ‘Ze zijn niet goed bij hun hoofd’

column We weten dat er tussen die boze mensen gekken genoeg zijn, die de overheid écht wat aan willen doen

Het was de dag na Prinsjesdag en de kinderen moesten nodig worden uitgelaten. We kozen voor een uitje Katendrecht. Want op en om het Deliplein - een ideale oase voor wie steppen wil, of een goede koffie to go - knappen we altijd op.

23 september