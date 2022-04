Feestje voor Feyenoord-fans voor Europacupkraker: ‘Festivalbier en gabberhouse’

Carli Klijn van FSC de Feijenoorder windt er geen doekjes om. ,,Iedereen die de loods betreedt, waar onze supporters momenteel werken aan spandoeken, moet de telefoon afgeven. Daarmee voorkomen we lekkende beelden op sociale media. Sfeeracties in de Kuip worden door ons onder de radar gehouden. Dat komt de spontaniteit donderdagavond ten goede.”

Kan de supportersvereniging dan geen enkel tipje van de feestsluier lichten, in aanloop naar de eerste Europese kwartfinale in twintig jaar? Jawél. ,,Wij bereiden, in samenwerking met Feyenoord, een ‘pre match drinking session’ (PMDS) voor. Het podium van de Legioenzaal, waar de harde kern in de rust van de wedstrijd samenkomt om te hakken op gabberhouse, wordt buiten de ring en tussen de hekken van het stadion geplaatst.”