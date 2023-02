FC Utrecht na zege naast Sparta, Adil Auassar over domme rode kaart: ‘Dit ziet er gewoon niet uit’

Een handvol minuten waren er nodig in een onderhoudende wedstrijd tussen subtoppers Sparta en FC Utrecht, de nummer zes en zeven op de ranglijst, om het duel tot een kookpunt te krijgen. Het is net rust geweest als Vito van Crooij mag aanleggen voor een vrije trap. Voordat hij de kans krijgt om te schieten, ligt plotseling Sean Klaiber op de grond. De rechtsback van Utrecht blijkt een harde klap van Sparta-aanvoerder Adil Auassar te hebben gekregen.

De 36-jarige verdediger krijgt rood na die onnozele actie, waarna hij zich schuldbewust toont. De daaropvolgende vrije trap van Van Crooij eindigt op de paal en de rebound gaat via Tobias Lauritsen op de lat. Bijna een doelpunt in een wedstrijd waarin in de eerste helft slechts voor FC Utrecht een paar voorzichtige kansen zijn geweest, en de bezoekers wellicht aanspraak hadden op een strafschop. Sparta schoot niet eens een keer op doel in het eerste bedrijf, al was Arno Verschueren een keer dicht bij de 1-0.

Volledig scherm Adil Auassar wordt van het veld gestuurd. © Pro Shots / Mischa Keemink

Maar, Utrecht-doelman Vasilis Barkas blijft na die kansen van Van Crooij en Lauritsen met pijn liggen en wordt bekogeld met bekers en een pakje chocomel door het Sparta-publiek. Dat is voor scheidsrechter Joey Kooij, die sowieso een drukke avond heeft met allerlei overtredingen en opstootjes, het moment om de wedstrijd stil te leggen. Na zo'n vijf minuten komen Sparta onder gejuich en Utrecht en Kooij onder een striemend fluitconcert het veld weer op. Sparta duidelijk wat verdedigender ingesteld, met verdediger Mike Eerdhuijzen als invaller voor de Japanse linksbuiten Koki Saito.

De Rotterdammers hadden voor vandaag een voorsprong van drie punten op de Utrechters en een stuk beter doelsaldo. De zesde plek zou dus hoe dan ook in Spartaanse handen zijn na vanavond. Beide clubs doen niet veel voor elkaar onder, zo bleek ook vanavond, en de kans is meer dan aanwezig dat we zowel Utrecht als Sparta gaan terugzien in de Europese play-offs.

Invaller Victor Jensen

Met de rode kaart van Auassar ziet de ploeg van trainer Michael Silberbauer natuurlijk wel zijn kans schoon om drie punten te pakken en zich naast Sparta te nestelen op de ranglijst. Tegelijkertijd zijn het juist de tien Spangenaren die Utrecht in eerste instantie stevig onder druk zetten na die rode kaart. Uiteindelijk lukt het de bezoekers om vat op de wedstrijd te krijgen en is het invaller Victor Jensen die een kwartier voor tijd na een vlot lopende aanval de score openbreekt.

Volledig scherm Anthony Descotte na de 0-3 voor FC Utrecht. © Pro Shots / Mischa Keemink

Dat is het moment waarop Sparta breekt. Eerst is het Othmane Boussaid die de 0-2 maakt op aangeven van Jens Toornstra, na een mooi hakje van Jensen. De 23-jarige Deen die eind januari overkwam van Ajax, geeft daarna ook nog de assist op Anthony Descotte, die zijn eerste treffer in de hoofdmacht maakt. De 19-jarige spits uit Charleroi lijkt daarna ook nog de 0-4 te maken in de extra tijd, maar staat nipt buitenspel. Met de zege komt FC Utrecht in punten naast Sparta, en daarvoor mag het ook Auassar danken.

Reactie Adil Auassar

,,Ik neem hier alle verantwoordelijkheid voor. Het is mijn fout en een breekpunt in de wedstrijd. Het gebeurde in een split second en ik moet de beelden nog terugzien, maar als de rode kaart gegeven is, is dat terecht”, zei Auassar na afloop. Even later, geconfronteerd met de beelden bij ESPN: ,,Hier kan ik niets positiefs over zeggen. Het ziet er gewoon heel slecht uit en dit mag mij niet overkomen. Wat mij bezielde, doet er ook niet toe, want dit ziet er gewoon niet uit.”

