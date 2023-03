Favorieten van tv-chef London Loy: 'De gehaktballen zijn hier opper de top'

column In de sokken van de hippe GroenLink­ser zou geen arbeider dood gevonden willen worden

In de krant stond vorige week een schitterende foto, die niet eens was gemaakt met een camera, maar rechtstreeks uit een Samsung kwam, de smartphone van de niet-hippe mens. De foto was ook niet toevallig gemaakt door topfotografen als Pim Ras of Sanne Donders, die als het moet ook kunnen toveren met hun telefoon. Nee, dit beeld kwam van politiek verslaggever Peter Groenendijk zelf.