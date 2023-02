Favorieten van Mike: 'In dit restaurant piest er een engeltje over je tong'

indebuurt.nlDe beste tips, die komen van locals. Want wie in Rotterdam leeft, kent vaak de allerbeste plekken. Deze week laten we Mike Willeijns (26) uit het Oude Noorden aan het woord. Benieuwd naar zijn lievelingsplekken in de stad? Die gaat hij je vertellen.

Over Mike

“Hé! Ik ben Mike Willeijns, zes jaar geleden verhuisd naar de mooiste rotstad en niet van plan hier ooit weg te gaan. De veelzijdigheid van Rotterdam heeft me flink ingepalmd. Ik hou van lekker eten en drinken, dus dan zit je hier wel goed. Verder organiseer ik evenementen en sta ik regelmatig achter de draaitafel.”

Berta aan tafel

“Als we het hebben over mijn favoriete restaurant staat Berta aan tafel met stip op 1. Deze Spaanse shared dining-zaak heeft fantastische wijnen en de bediening is super fijn. Als je net zo’n oog voor detail hebt als ik, zal het prachtige servies van Le Creuset ook je aandacht trekken. Mijn aanrader op het menu? De zwezerik. Alsof er een engeltje over je tong piest.”

Containerbar Noord

“Containerbar Noord voelt voor mij als een thuiswedstrijd. Het is ook de plek waar ik regelmatig de lekkerste hitjes mag draaien, van Vengaboys tot Ronnie Flex. Hier kan je dus je foutste dansmoves uit de kast trekken. In de zomer plof je hier trouwens ook relaxed neer bij de grote picknicktafels.”

Tom Coffee + Paper Goods

“Op zoek naar lekkere, betaalbare koffie? Dan moet je bij Tom Coffee + Paper Goods zijn. Het zit bij mij om de hoek, dus ik haal hier graag een cappuccino met havermelk. Tom is ook zo’n leuke vent, altijd in voor een praatje. Vooral in de zomer is het hier heerlijk vertoeven met een plekje in de zon.”

Donner

“Donner is er eentje voor in de boeken. Letterlijk. Want waar vind je nog zo’n grote boekenwinkel die ook nog eens toffe lezingen geeft? In Rotterdam! En ze verkopen echt alles, van kookboeken tot spelletjes. Als je de trap omhoog neemt, kan je er zelfs koffiedrinken. Ik slenter hier makkelijk een paar uur rond.”

Deli Bird

“Deze plek is gewoon top! Bij Deli Bird proef je echt de authentieke Thaise keuken, zonder te veel poespas. Net als het interieur: simpel, maar fijn. Mijn favoriete gerechten op het menu zijn de kuay tiew (kruidige noedelsoep) en de yam kai yaang (kipsalade). Geen zin om de deur uit te gaan? Ze bezorgen ook.”

Tensai

“De Japanse zaak Tensai is zo’n juweeltje van binnen en serveert misschien wel de lekkerste ramen. Hun geheim? De zelfgemaakte noedels. Al spant de okonomiyaki (hartige pannenkoek) voor mij de kroon. Verder zit het om de hoek van Westblaak, dus ik eet hier vaak voordat ik een film pak. Spoiler: mijn volgende favoriet.”

Cinerama

“Bij Cinerama hebben ze altijd zo’n inspirerend filmaanbod. Vooral de grote klassiekers, ik hou ervan! Het is een knusse bioscoop, helemaal in oude stijl. Verder hangt er een relaxte sfeer en is het er nooit overdreven druk.”

