Favorieten van Jeroen: 'Hier eet je de lekkerste gehaktballen'

Uitvinding van Lex verovert nu ook Spanje: ‘We zijn er klaar voor als ‘de paniek’ toeslaat’

Een jaar geleden vroeg Lex Burki zich af of hij niet voor gek zou worden verklaard. Hij had net de Wexit op de markt gebracht, met meer spoed dan hij voornemens was. Want er was nauwelijks voorraad van de spuitbusjes die op diervriendelijke wijze wespen verjagen. En kijk hem nu, zoals hij bovenop een pallet met duizenden exemplaren staat. Wespenplaag? Burki is er klaar voor.