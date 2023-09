Favorieten van Hans Worst: 'In dit restaurant eet ik wekelijks'

Havenmiljo­nair Jan Rijsdijk wil straatarm de kist in: ‘Ik wil wat nuttigs doen met mijn geld’

Hij zette zijn Belgische kasteel in de verkoop en ging ontspullen. Want geluk zit 'm niet in geld of bezittingen, weet voormalig havenbaron Jan Rijsdijk (80). Na zijn overlijden - ‘over een jaar of twintig’ - wil de Rotterdammer geen gesteggel over zijn erfenis. ,,Ik ga straatarm de kist in.”