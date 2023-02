Favorieten van Frederique: 'Dit is de leukste karaokebar van Rotterdam'

indebuurt.nlDe beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is de beurt aan Frederique van Schouwen (23) uit Rotterdam Centrum.

Over Frederique

“Hey, ik ben Frederique, 23 jaar en woon in het centrum van Rotterdam. Ik ben nu bezig met een master media en journalistiek. Daarnaast werk ik in het Depot Boijmans Van Beuningen. Ik probeer steeds meer te lezen, het liefst in het zonnetje. Ook drink ik graag koffie met mijn vrienden en daar komt dan regelmatig een wijntje achteraan.

Ik heb jaren in de horeca gewerkt in zaken als Van Zanten, Thoms en de Huismeester. Hierdoor leerde ik steeds meer leuke hotspots kennen in Rotterdam. Ik deel er een aantal met jullie.”

Williams Canteen

“Op zondag ga ik het liefst naar Williams Canteen, want dan hebben ze een bottomless brunch. Ik vind het supergezellig om met vriendinnen veel bellini’s te drinken. Liever niet brak, maar ik sluit niks uit. Zeker een aanrader is de croque, dit is net een broodje kaasfondue.”

Wijnbar Janssen & van Dijk

“Wijnbar Janssen & van Dijk vind ik een van de leukste barren in Rotterdam. Het is er altijd gezellig en ook de mensen die er werken vind ik top. Ik kom hier eigenlijk als ik tijd heb, al is het op een maandagavond of tijdens een borrel op de vrijdag. Het liefst drink ik dan een fluitje of een lekker wijntje.”

Renilde

“Renilde, in het Depot, vind ik in één woord: gaaf! Ze maken gebruik van carte blanche, Jim de Jong (de chef) bepaalt elke dag wat jij te eten krijgt. Wendy serveert daar mooie wijnen bij, ze hebben een groot assortiment aan natuurwijnen. Hier uit eten gaan is echt een avondje lang tafelen.”

Containerbar Noord

“Op vrijdagavond ga ik graag met mijn vrienden naar Containerbar Noord. Je bent hier net buiten de drukte van het centrum. Club Cabano vind ik een van de leukste feestjes, want er zijn altijd goede dj’s en je kunt lekker dansen.”

Karaokebar Salon Tropica

“Als ik nog niet ben uitgedanst in Containerbar, rol ik het liefst door naar Karaokebar Salon Tropica. Ik vind deze plek echt top! Hier eindigen ik en mijn vrienden vaak. Dan zingen we liedjes mee en lachen we vooral heel veel.”

Diepnoord

“Deze plek vind ik echt een aanwinst voor Rotterdam. Bij Diepnoord kun je komen voor een borrel of een diner. Ze hebben daar om de maand een nieuwe kaart en het eten is echt amazing. De zaak heeft een goede sfeer, een leuk team en ziet er mooi uit.”

Brasserie Pierre

“Bij Brasserie Pierre ben ik wel bijna zes keer in de week te vinden. Ik kom hier graag als ik ’thuiswerk’. Dan bestel ik een cappuccino en een broodje gegrilde groenten.”

Mangiare Noord

“Bij Mangiare Noord, aan de Zaagmolenkade, komen de Italiaanse keuken en kunst samen. Ik vind vooral het concept gaaf. Ze hebben een borrelhoek en een atelier, dus je eet tussen mooie kunstwerken. Ze hebben hier veel klassieke gerechten en in de vitrines liggen verse antipasti. Mijn favoriet is de wisselende ravioli, die is altijd goed.”

