Favorieten van Anneloes: 'Bij deze bakker lijkt het net of je in Parijs bent'

indebuurt.nlDe beste tips, die komen van locals. Want wie in Rotterdam leeft, kent vaak de allerbeste plekken. Deze week laten we Anneloes de Wit (28) uit Crooswijk aan het woord. Benieuwd naar haar lievelingsplekken in de stad? Ze neemt je mee.

“Hé! Ik ben Anneloes de Wit, geboren in een klein dorpje onder Rotterdam en op mijn negentiende hierheen verhuisd voor mijn studie. Gelukkig maar, want het is zo’n top stad. Toerend op m’n scooter kom ik op de allerleukste plekken in Rotjeknor. Verder woon ik samen met mijn vriend Oscar en kat Igor in Crooswijk en werk ik als producer.”

Le Petit Jean

“Willen mijn vriend en ik een beetje chic doen op zondag? Dan halen we croissantjes bij Le Petitjean. Waanzinnig, net of je in Parijs bent. Vooral de pistache croissants zijn jammie. Verder staat de knusse zaak vol met verschillende stoeltjes, bankjes en kastjes. Zo gezellig, die vintagestijl.”

Tasca Plein Oost

“Een hapje buiten de deur eten, maar niet te duur? Tasca Plein Oost is the place to be. Ze hebben veel lekkere gerechten die je kunt delen, ook genoeg vegetarisch. Vooral de gefrituurde aubergine moet je echt proberen. In de zomer zit je trouwens lekker op het terras in de zon. Genieten.”

Kula

“Bij Kula geven ze fijne yogalessen. Daarna kun je lekker neerploffen op een knusse hangstoel in het café. Een e-reader in de ene hand, een vers sapje in de andere. Avocadotoast erbij, echt mijn zen-moment.”

Lees verder onder de Instagram-post >

View this post on Instagram A post shared by Tasca Plein Oost (@tasca.pleinoost) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Oogstmarkt

“Tijdens de Rotterdamse Oogstmarkt staat het Noordplein iedere zaterdag vol wisselende kramen met streekproducten. Deze struin ik graag met vrienden af. We delen dan alle lekkernijen, zodat we van alles wat kunnen proeven. Er was laatst nog een man die broodjes katsu verkocht. Zó lekker.”

De Kaashoeve

“Bij kaaswinkel De Kaashoeve vind je de lekkerste kazen. Perfect om uit te pakken voor een borrelavond thuis met vrienden. Ze adviseren je goed en je krijgt altijd weer een verrassend pakket mee. Ik ben zelf dol op geitenkaas, dus die zit er bij mij standaard in.”

Swan Market

“Van lokale eetkramen tot unieke vondsten uit het hele land: op de Swan Market verveel je je nooit. Soms sta ik er ook met mijn uit de hand gelopen corona-hobby: Junglembroidery. Dit zijn moderne borduurkits voor beginners.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Rotterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!