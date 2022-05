‘Fashion Man’ Aydin A. moet even ander werk doen als straf voor valse bommelding

‘In de zaal zijn twee bommen, over een uurtje gaan die ontploffen’. Na die telefonisch boodschap werd het Wings Hotel, waar een modeshow gaande was, ontruimd en ging het naastgelegen Rotterdam The Haque Airport op slot. De bommelding was vals en daar moet Eindhovenaar Aydin A. (50) nu - dik drie jaar later - voor boeten. Hij zal een taakstraf moeten uitvoeren.

Aydin A. is gemeenteambtenaar in zijn woonplaats als hij het misdrijf pleegt. In zijn vrije tijd organiseert hij modeshows en presenteert hij zich op internet als The Fashion Man. Als in januari 2019 in het Rotterdamse hotel The Black Fashion Week van concurrent Bryan Vinisi wordt gehouden, wordt op de zaterdagavond de modeshow wreed verstoord. Een man aan de telefoon meldt dat door middel van een mobieltje twee bommen zullen worden geactiveerd.

De beller is Aydin A. Hij bekent de valse bommelding te hebben gedaan, maar zegt daartoe onder bedreiging te zijn aangezet door een 'Nigeriaanse vrouw'. De rechtbank gelooft dat verhaal niet en legt A. drie maanden cel voorwaardelijk op en een taakstraf van 200 uur.

Onder schot

Maar The Fashion Man gaat in hoger beroep. Hij beroept zich op psychische overmacht omdat hij naar zijn zeggen in een hotelkamer onder schot werd gehouden om hem te dwingen de bommelding te doen. Er wordt door de politie echter nooit bewijs voor dat scenario gevonden. Voor het hof is dat reden de straf van de rechtbank te handhaven: even geen modeshows meer, maar een taakstraf uitvoeren.

‘Dergelijke bommeldingen verstoren in ernstige mate de maatschappelijke’, stelt het hof in zijn vonnis. ‘Meerdere eenheden van de Koninklijke Marechaussee en de Explosieven Opruimingsdiensten zijn ingezet door de verdachte gecreëerde onveilige situatie’. Aydin A. heeft aangekondigd in cassatie te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.