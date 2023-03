Fans kunnen met de Wannebuzz naar de Wannebiezz in Ahoy

indebuurt.nl Insidertip: met deze stadskaart vind je toffe Rotterdam­se hotspots

Aan de hand van de stadskaart van COSH! stippel je zelf een route uit langs allerlei duurzame winkels. Wij kozen voor een route door het centrum. Daarna pakten we in Noord nog wat winkels mee. Wil je weten welke? Daar gaan we.