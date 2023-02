FamousMorena en Matjo maken hilarische TikTok-video's: 'Iedereen kent swipe up voor die bitch clap'

indebuurt.nlInpakken van bestellingen uit haar webshop, zingen tijdens het opmaken en uitgebreid samen ruziën: de filmpjes van FamousMorena en Matjo zitten er vol mee. Venora Salas (31) en haar man Ibrahim B. (32) gaan vaak samen live om vragen van kijkers te beantwoorden en dat slaat aan. “Toen we tijdens een vakantie op Marbella live gingen op Instagram, gingen we voor het eerst viral.”

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Venora en Ibraham maken geen filmpjes meer waarin ze ruzie hebben. “Met oud en nieuw spraken we af alleen positieve dingen te delen.” Venora is geboren in Spijkenisse en Ibrahim komt uit Marokko. Ze ontmoetten elkaar op een resort in Dubai. “Ik had net mijn tante verloren en wilde er daarom een paar dagen tussenuit”, vertelt Venora. “Ibrahim zag dat ik verdrietig was en stapte meteen op mij af. Inmiddels wonen we samen in Vlaardingen.”

Hoe ben je aan de naam ‘FamousMorena’ gekomen?

“Mijn man kwam met ‘MorenaSecret’. Dat is de naam van mijn webshop geworden. Op social media ben ik bekend onder FamousMorena en Morena Rebolledo. Ik heb de naam Matjo voor hem bedacht.”

Bijna anderhalf jaar geleden plaatste Venora Salas haar eerste filmpje op TikTok. Binnen de kortste keren had ze 100.000 volgers op haar account tot deze werd geblokkeerd. Mensen hadden haar gerapporteerd, waardoor ze onder een nieuw account opnieuw moest beginnen. “Er zijn zoveel haters die het ons niet gunnen, maar we laten niet over ons heen lopen en blijven ons richten op positieve dingen.” Je vindt haar op TikTok nu onder de naam morenarebolledo, op Instagram is ze nog steeds famousmorenaa. Ibrahim vlogt zelf ook via matjopamuno, maar zorgt vooral voor een hoog aantal views als hij bij Venora in beeld is.

Hoe begon jullie TikTok-avontuur?

“Ik had een baan in de horeca en plaatste wel video’s, maar was niet bezig met bekendheid. Ik had 2.000 volgers op Instagram. Ibrahim was vastbesloten mij bekend te maken en spoorde me aan iets met make-up te gaan doen op TikTok. Ik wilde dat eerst niet, maar hij bleef pushen. Toch besloot ik filmpjes op TikTok te maken en het begon gelijk te lopen. Ibrahim bracht weer vuur in mijn leven en ik heb er geen spijt van.”

“Wel zit er een schaduwkant aan. Al bij de eerste video op Marbella waar we the goodlife lieten zien, werd er gereageerd met afgunst. Ik pikte alles, maar Ibrahim werd boos en liet dat merken in de live video’s. Zo ontstonden de legendarische beelden waarin ik zeg ‘swipe up voor die bitch clap‘. Sindsdien gingen we steeds vaker viral. Ook als we ruzie maakten met elkaar. Dan zeiden volgers: ‘Popcorn time!’. Ze gaan goed op sensatie.”

Waar zijn jullie trots op?

“Ik ben er trots op dat ik sta waar ik nu sta. We hebben een pittige tijd achter de rug. We zijn door al die haat en afgunst een tijdje gestopt met live gaan. En door de ruzies zijn wij ook een maand uit elkaar geweest. Maar we zijn er sterker uitgekomen. Door TikTok heb ik mezelf beter leren kennen”, vertelt Venora. Ibrahim: “Mijn positieve instelling heeft haar geïnspireerd en ze is veranderd van een stil persoon naar wie ze nu is.”

Wat vinden jullie het leukst aan wat jullie doen?

“Wij werden bekend in de periode dat TikTok opkwam. Veel mensen maakten een account aan om ons te kunnen volgen. En lieten vervolgens beelden zien dat ze naar ons op groot scherm zaten te kijken. Toen we even niet live gingen kregen we lieve reacties als ‘niet opgeven’ en ‘zonder jou is TikTok saai’. Die waardering is superleuk om te krijgen. Of als we iemands naam noemen als we live zijn en we daarmee iemands dag maken. We hebben ook al gemerkt dat haters soms veranderen in fans. Dat voelt goed.”

Jullie runnen ook een webshop. Vertel.

“Ik ben MorenaSecret gestart met producten voor het witten van tanden. Inmiddels staan er allerlei cosmeticaproducten op. Ze zijn natuurlijk en dierproefvrij op basis van handgeperste cactusvijgzaad- en arganolie.” Ibrahim: “Ik haal die olie uit Marokko.” Venora: “Hier merken we ook dat mensen op een negatieve manier om aandacht vragen. Ze bestellen bijvoorbeeld iets op zondag bij ons om vervolgens op maandag tijdens onze livestream te vragen waar het blijft. Ze maken misbruik van de webshop om ons zwart te maken.”

“Op mijn social kanalen laat ik zien hoe ik mijn producten gebruik. Én wat ik daarnaast doe aan huidverzorging. Zo heb ik twee Bambino slakjes die mijn huid schoonmaken. Twee keer in de week laat ik ze over mijn gezicht glibberen en zo verdwijnen mijn rimpels.”

Lees verder onder de TikTok-post >

Wat zijn jullie toekomstdromen?

“Ons succes werd groter toen we voor talkshows op tv en radio werden gevraagd. Ibrahim houdt van praten, dus dat is altijd gezellig. We willen in de toekomst meer gaan doen op tv. En dat gaat gebeurt nu al; je kunt ons vanaf nu zien in het tv-programma De Alleskunner!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Vlaardingen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!