Familie vaker doelwit bij beschietingen en explosies bij drugsruzies

Steeds vaker zijn familieleden het doelwit van beschietingen of explosies als de ene crimineel de andere wil intimideren. Dat zegt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. ,,De criminelen gaan ook eerder over op geweld. De drempel ligt lager.’’

Het schieten of ontploffen van een explosief voor de deur heeft ‘veel impact’ op de broer, halfbroer of nicht van het eigenlijke doelwit. Zowel thuis als ook hun bedrijf kan worden geraakt. ,,Dat zo vaak familie doelwit is, is nieuw. Dat hebben we in deze vorm niet eerder meegemaakt.’’

Ouders hebben geen idee

Soms schuilt iemand bij een drugsruzie ook bij familie, die nergens weet van heeft. ,,Het is voor ouders pijnlijk om er zo achter te komen dat hun oudste of middelste zoon zich ophoudt in de criminele wereld, waar ze absoluut geen weet van hebben.’’ Slechts een enkele keer kiezen de uitvoerders van de intimidatie ook ‘de verkeerde deur’.

Volgens Aboutaleb is het intimideren van familie niet alleen een Rotterdamse fenomeen. Dit speelt ook bij de recente reeks van geweld in Antwerpen, waarbij al meerdere Nederlanders zijn opgepakt. Recent was er overleg van de politie met Amsterdam en Antwerpen over de geweldsgolf, waar bijna altijd drugsruzies achter schuil zouden gaan.

Gerichte aanslagen

,,Niemand schiet met een kalashnikov op alle deuren in de straat. Het is altijd gericht. Deze hele ellende draait om drugs. Daarom melden we snel onze drugsvangsten, om te vermijden dat criminelen denken dat drugs is gestolen.’’

Op een explosie op de Slaghekstraat eerder volgde een beschieting afgelopen vrijdag. Een 16-jarige Amsterdammer werd gepakt.

Veelal zijn de uitvoerders van intimidaties jongeren met geen of amper een crimineel verleden. Verleden week werd nog een 16-jarige Amsterdammer gepakt na het beschieten van een coffeeshop op Rotterdam-Zuid. ,,Zo’n jongen wordt dan verteld dat alles is vergeten als hij 18 jaar wordt. Deze jongens zijn eigenlijk ook het slachtoffer nadat ze met geharde criminelen in aanraking.’’

Jongeren redden uit klauwen criminelen

Binnenkort komt er een groot plan om juist deze jongeren te helpen ‘nee’ te zeggen tegen de verkeerde afslag. ,,Elke jongere die ik kan redden uit de klauwen van die criminelen is er één.’’

De hele drugshandel stoppen, zou een einde maken aan de intimidaties, is de overtuiging van Aboutaleb. Maar dat is een utopie. ,,Ik wil het beheersbaar maken.’’ Naar zijn zin zet het kabinet te traag stappen. Zo wil de Rotterdamse burgemeester dat rederijen geen lading meer halen in Zuid-Amerikaanse havens ‘die zo lek zijn als een mandje’. ,,Maar deze gesprekken zijn nog steeds niet geweest. Ook kunnen we nog steeds geen beelden van scanners in die havens hier uitkijken.’’

