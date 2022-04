Fakkels zetten de Kuip in vuur en vlam, ook met dreigende straf van UEFA boven het hoofd

De kwartfinale in de Conference League kende donderdag een spectaculaire start. In het hele stadion wapperden vlaggen in de snijdende wind. Een megagroot spandoek riep het elftal op de Tsjechische club bij zijn tweede bezoek aan de Kuip op te vreten. ‘We’re having an old friend for dinner’, aldus de tekst, met daarnaast het hoofd van seriemoordenaar Hannibal Lecter uit de film Silence of the Lambs.