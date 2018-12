Fair Ferry brengt je in achttien uur naar Londen, als de wind goed staat

Een vluchtelin­gen­kind heeft nog geen deken, maar mijn kat wel een duur infuus

7:55 Ik kwam de keuken binnenlopen en ik schrok me rot. Overal lag kots en diarree. Het was mijn kat. Eerst blééf ze maar op de bak zitten. Toen ze eraf kwam, zag ik wat er aan de hand was. Of eigenlijk aan de kont, want ze had een stuk touw uit haar poepertje hangen. Zo'n 30 centimeter. We probeerden het touwtje er nog voorzichtig uit te trekken, maar dat ging niet. Tsja, en vind dan maar eens een dierenarts. Op zondagavond net voor de kerst.