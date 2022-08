Extinction Rebellion protesteert opnieuw bij aankomst van cruiseschip

‘You are not welcome here like this’ is de banner aan de Erasmusbrug waarmee het schip zal worden verwelkomd. ,,We willen hiermee duidelijk maken dat iedereen in Rotterdam welkom is, mits ze op een normale manier komen", verklaart Extinction Rebellion in een persbericht. ,,Niet op een manier die onze stad en onze wereld vervuilt en kapot maakt.”