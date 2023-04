Expo met werk van vorig jaar overleden kunstenaar Sjef Henderickx

Commentaar Verdwijnen van hun volkstuin is niet alleen voor Mari en Anja erg, maar voor heel de stad

Mari en Anja zitten dagelijks in hun volkstuin, want daar tussen het groen is het zoveel fijner dan hun bovenwoning in Crooswijk. Deze week kregen de zeventigers te horen dat hun stekkie verdwijnt, omdat het terrein nodig zou zijn voor woningbouw. Dat is gemakzuchtig en kortzichtig, schrijft Leon van Heel in het Commentaar.