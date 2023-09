Explosies bij twee woningen in Rotterdam

Explosie in woning, twee personen aangehou­den

Een man (45) en een vrouw (43) zijn zaterdag aangehouden na een explosie in een woning aan de Hanespoordoorn in de Rotterdamse wijk Ommoord. De man liep bij de explosie brandwonden op en moest naar het ziekenhuis, waar hij is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een drugslab.