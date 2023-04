Explosief op balkon in Delfshaven veroorzaakt veel schade

Op een balkon op de eerste verdieping van een woning aan de Burgemeester Meineszstraat in de Rotterdamse wijk Delfshaven is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief ontploft. Dat gebeurde rond 02.45 uur. De ontploffing veroorzaakte veel schade, maar niemand raakte gewond.