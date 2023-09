Explosie veroorzaakt brand in woning van gezin: kind vlucht door uit raam naar beneden te springen

Een gezin in Rotterdam is afgelopen nacht opgeschrikt door een explosie en brand in huis. Dat gebeurde iets na 4.00 uur aan de Trilgras in Rotterdam-Ommoord. Vermoedelijk is er iets door de brievenbus gegooid, wat vervolgens is gaan branden.