Explosie vernielt auto en voordeur in Rotterdam-Zuid, geen gewonden

Het rauwe koekjes­deeg van Let's Dough It kun je wél veilig snoepen, in 125 verschil­len­de smaken

Als Sylke Kempe koekjes ging bakken, at ze altijd het liefst het deeg rauw op. Ze besloot van deze ‘guilty pleasure’ haar baan te maken en ontwikkelde voor haar webwinkel Let's Dough It een recept zonder ei, waardoor het rauwe deeg veilig gesnoept kan worden. Inmiddels is haar kleine keuken in Rotterdam vervangen door een bedrijfsruimte van 300 vierkante meter en verkoopt ze ruim 125 verschillende smaken koekjesdeeg.

26 mei