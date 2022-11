Explosie in bedrijfspand in Rotterdam-Centrum

column Gelukkig omarmt generatie Z de jaren 90 op hun manier: met een maatje meer

Stappen doe ik amper meer en op vrijdagavond over de Lijnbaan paraderen laat ik aan de jeugd over. Het was me daarom compleet ontgaan dat de jaren 90 terug zijn in het straatbeeld. Tot ik op een verjaardag het kind van een vriendin in een wijde spijkerbroek met zwarte riem en kort truitje zag lopen. Exact dezelfde kleding als ik vijfentwintig jaar geleden droeg. Alles komt terug.

