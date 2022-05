Explosie bij woning in Rotterdam-IJsselmonde: ‘Gelukkig zijn de bewoners op vakantie’

Geschrokken staat buurtbewoner Redney Konings de schade te bekijken. Hij is opgelucht dat de bewoners van het huis niet thuis zijn. ,,Er woont daar een jong gezin met een baby en een kind van drie. Gelukkig zijn ze op vakantie, stel je voor wat er anders had kunnen gebeuren...”, verzucht hij. ,,Ik woon één blok verder maar zat vannacht rechtop in bed. Ik heb nog nooit zo'n harde klap gehoord, het is niet met vuurwerk te vergelijken. Toen ik naar buiten keek zag ik een witte rookpluim opstijgen.” Al snel stond hij met een groepje buren buiten. ,,We dachten eerst nog dat er sprake was van een gaslek, maar toen we die witte draad zagen liggen viel het kwartje wel dat het ook een aanslag kon zijn. Een bizar idee, dit is een heel rustige buurt waar nooit wat gebeurt.”

Witte draad

Een lange, witte elektriciteitsdraad loopt van de weg richting de woning. Door de explosie zijn de houten schrootjes van de pui geblazen, net als het glas in de voordeur en het keukenraam. Het blok huizen in de wijk nabij winkelcentrum Keizerswaard is met linten afgezet terwijl de politie en team Veiligheid en Explosieven onderzoek doen. Ook de brandweer en ambulance zijn ter plaatse. Een soortgelijke witte draad was ook te zien bij de explosie bij pizzeria Saray aan de Vuurplaat eind maart. Dit bleek ontstekingsmateriaal.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de woning leeg werd aangetroffen en er dus inderdaad geen slachtoffers zijn. ,,Die witte draad zien wij ook liggen. We onderzoeken of die iets met de explosie te maken heeft. Forensisch experts doen nu sporenonderzoek, later zullen getuigen worden opgeroepen. We zijn op zoek naar mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben.”

