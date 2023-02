Explosie bij woning aan Abrikozentuin in Rotterdam-Zuid

Kooplui laten zakjes ontlasting achter op markt: ‘Als je dit weet, doe je daar niet meer je boodschap­pen’

Naast dat de afvalbakken vol raken en sommige straten bezaaid liggen met vuilnis, legt de staking van de vuilnisruimers in Rotterdam een heel ander probleem bloot: in plaats van gebruik te maken van een toilet, doen marktkooplui hun behoefte in plastic zakjes om die vervolgens op straat achter te laten. ,,Achter de bus waar jij je harinkje of krop sla afrekent, staan zij te poepen en te piesen.”