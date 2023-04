Explosie bij voordeur van woning in Rotterdam-Feijenoord

Verdachte van kerstdrama met drie doden reed mogelijk 176 kilometer per uur

Suraj A. (29) heeft voorafgaand aan het dodelijke ongeval op het Groene Kruisplein in Rotterdam mogelijk nóg harder gereden dan aangenomen. Op de tenlastelegging staat dat de Hagenaar 133 kilometer per uur reed op de 80-weg, maar een verkeerslus in het wegdek zou zelfs een snelheid van 176 kilometer per uur hebben geregistreerd.