Explosie bij tabakshop in centrum Rotterdam, pand ook beschoten

Met inzet van dit apparaat haalt politie echt alles uit de kast om explosie­golf te stoppen

Rotterdam zet een nieuw wapen in, in de strijd tegen de explosiegolf die de stad al lange tijd teistert: een drone. Die moet dienen als een paar extra ogen vanuit de lucht in de jacht op de bommenleggers, die er midden in de nacht vaak als een speer vandoor gaan. Het gaat om een experiment.