Explosie bij shishalounge in centrum Rotterdam

Drugsdea­ler verstopt bijna honderd drugszak­jes in z'n onderbroek

Wat doe je als je iets wil verbergen? Juist, je bewaart het op een niet-alledaagse plek. Een Rotterdamse drugsdealer verstopte bijna honderd zakjes drugs in z'n onderbroek. Toch had de politie het door. De man is aangehouden.