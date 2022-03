Explosie bij Pizzeria Saray in Rotterdam: ‘Dit doe je niet voor een slechte pizza of kapsalon’

Op straat is de ravage van de explosie goed te zien: het rolluik is kapot en er ligt glas op straat. Ook de ramen van het naastgelegen Vestia-kantoor zijn gesneuveld. Het gaat om pizzeria Saray, gelegen op de Vuurplaat ter hoogte van het Stootblok.

Fatih Akin, mede-eigenaar van restaurant Saray, laat weten dat er binnen weinig tot geen schade is. Ook is er geen brandschade. Hij heeft geen idee wat er een paar uur eerder gebeurd kan zijn bij zijn restaurant. ,,We zitten hier al 22 jaar, dit doe je niet voor een slechte pizza of kapsalon.’’ Hij is benieuwd naar de camerabeelden. ,,Er hangen bij ons en bij de buren camera's, dus ik hoop dat ik ze snel kan bekijken. Er ligt een lange witte kabel voor het restaurant, en die lag er eerst niet.'' Om 08.00 uur ging de elektriciteit weer aan, tot grote opluchting van de eigenaren. Er ligt namelijk 200 kilo vlees in de vriezer. Het tweetal gaat snel de camerabeelden bekijken.