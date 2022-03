Explosie bij pand aan de Vuurplaat, politie doet onderzoek

Advocaat woedend: ‘Politieme­de­wer­ker mishandel­de ex, maar OM hield zaak bij rechter weg’

Een geweldszaak waarbij een medewerker van de Rotterdamse politie zijn ex zou hebben mishandeld, dreigde tot ontsteltenis van advocaat Richard Korver niet bij de rechtbank behandeld te worden. Hij verwijt het Openbaar Ministerie de zaak in een besloten hoorzitting te hebben willen behandelen. ‘Het slachtoffer is waarschijnlijk blijvend gehandicapt.’

7:00