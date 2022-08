Excelsiorsupporters uitzinnig met nummer één positie in Eredivisie: ‘Dit is ongelofelijk!’

Excelsiorfan Hans Groenendijk is dolblij dat zijn club nu eindelijk bovenaan staat. En ja, natúúrlijk heeft hij een screenshot van Teletekst gemaakt. Het bewijs is vereeuwigd. Hij kan het bijna niet geloven. ,,,Echt, ik ben een volwassen man met een baan enzo. Het klinkt misschien puberaal, maar ik hield vandaag de hele dag mijn Excelsiorshirt aan.’’

De overwinning op Vitesse noemt hij ‘ongelofelijk’ en ‘totaal niet logisch’. ,,De selectie die ze hebben, is eigenlijk te klein om goed te spelen. Maar de spelers die ze hebben, zijn gewoon zó goed. Er is veel wilskracht in de ploeg en dan ben je in staat tot grootste prestaties. Dat is natuurlijk fantastisch. Aan de andere kant waren er ook wel momenten dat ze veel geluk hadden in de wedstrijd tegen Vitesse.’’