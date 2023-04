Excelsior weert zich lange tijd kranig, maar laat PSV in slotfase alsnog over zich heen walsen

Met video Clubs moeten harder optreden tegen voetbalge­weld: ‘Ze zijn bang voor hun eigen supporters’

Na drie geweldsincidenten in voetbalstadions in korte tijd is de vraag: hoe maken we een eind aan het supportersgeweld? Deskundigen weten het antwoord: harder optreden, lik op stuk. Zoals in Engeland. ,,Dat schrikt mensen af.”