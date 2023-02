Op sportpark Dijkpolder viel niets te juichen. Dat was niet voor het eerst, want in de laatste vijf thuiswedstrijden maakte Excelsior Maassluis enkel een doelpunt tegen AFC. Ondanks deze statistiek maakt trainer Dogan Corneille zich geen zorgen. ,,Dat doe ik pas als we de kansen niet meer creëren. Dat lukte ons in het tweede helft voldoende, maar hij mocht er niet in. Die keeper pakte echt alles”, doelend op Alessandro Damen, voormalig doelman van Excelsior.