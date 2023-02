Excelsior-huurling bekerheld bij Spakenburg: ‘Ja, een strafschop kan ik wel nemen, hè’

Gezin is verscheurd door verdriet na diefstal van knuffel­hond­je Jojo bij de Lidl: ‘Iedereen is gek met hem’

Het hart van Gracia Grep (51) uit Rotterdam-Zevenkamp sloeg gisteren wel drie keer over. Want na een snel bezoekje aan supermarkt Lidl op het Ambachtsplein was haar hondje Jojo (7), die ze keurig had vastgezet bij de entree van de winkel, spoorloos verdwenen. Gestolen, zo blijkt uit camerabeelden. Het baasje is ontroostbaar. ,,Ons gezin is door verdriet verscheurd.’’