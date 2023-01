Ex-Ajacied Lerin Duarte (32) voelt zich niet te groot voor ASWH: ‘Gemist om gewoon lekker te voetballen’

Johanneke blaast Vlaarding­se poëzie nieuw leven in: ‘Het vraagt lef om te durven dromen’

Johanneke Verkade-Baars (41) is chronisch ziek. ,,Ik heb geen werk meer, dus ik moest wat anders. Toen heb ik mijn oude liefde, het schrijven, opgepakt.” Nu is zij de drijvende kracht achter poëzieavonden in Vlaardingen.

30 januari