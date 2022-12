Even je auto parkeren in het centrum van Rotterdam is straks een heel stuk duurder

In het centrum kost parkeren vanaf 1 januari 5,52 euro per uur, waar je momenteel nog 4,26 euro betaalt. Dat is een stijging van net geen 30 procent. In de andere parkeerzones stijgt de prijs minder hard: in de wijken rondom het centrum gaat het tarief naar 2,76 euro per uur, in de wijken daarbuiten kost parkeren in het nieuwe jaar 1,92 euro.