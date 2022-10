Eveline had de hoop verloren, maar voor haar hond Tessa vocht ze terug: ‘Van haar mocht ik niet opgeven’

Tijgers, beren en aapjes kijken en je hoeft er niet eens voor in het vliegtuig

Spot tijgers in Thailand of bekijk hoe babyvossen en -beren hun eerste stapjes zetten in de Rocky Mountains. En het mooie is: je hoeft er niet eens voor in het vliegtuig te stappen. Vanaf vandaag, Dierendag dus, zie je de meest overweldigende natuurspektakels op het grote doek tijdens het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR).

4 oktober