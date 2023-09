Europees succes brengt wijzigingen in schema voor Feyenoord en Sparta

Een stadion opgetrok­ken uit steigers, vol met skyboxen: na Utrecht is Rotterdam aan de beurt

En plots is het Henegouwerplein omgetoverd in een sportarena. In een uit steigers opgetrokken stadion, vol met skyboxen, wordt gevolleybald en padel gespeeld. Het concept van het Utrechtse bedrijf Sportworx doet voor het eerst Rotterdam aan.