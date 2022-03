Eugenel H. (44) wil zelf graag hoge straf en tbs voor moord op zijn maatje

VIDEO Rotterdam­se buurt geschokt na dood vrouw (44), bewoners maken zich zorgen: ‘Ik hou mijn kind liever binnen’

Buurtbewoners van de Valenciadreef in Rotterdam-Prins Alexander reageren geschokt nadat de politie dinsdagochtend een overleden Rotterdamse vrouw (44) in een woning aantrof. De politie houdt rekening met een misdrijf en hield kort na het incident een 44-jarige man aan, die ook in het huis aanwezig was. Omwonenden maken zich al langer zorgen over de situatie in de wijk. ,,Het wordt steeds gekker.’’

