Euforie over nieuwe ‘leukste plek van Rotterdam’ van korte duur: tientallen dode vissen aangetroffen

Eerste deel ‘Koopgoot­trap’ voor vissen is na maanden vertraging in Rotterdam: ‘Dit is heel bijzonder’

De vissen spartelen van ongeduld, maar moeten nog even wachten. Toch kan onder water de vlag uit, want na maanden vertraging gingen donderdag eindelijk de eerste delen van de vispassage in de Rotterdamse Leuvekolk te water. Een enorme hijskraan zette met behulp van een duiker in de diepte de tonnen wegende betonbakken op hun plek. Nog even en de ‘vinnen’ kunnen vanuit de Leuvehaven over hun ‘Koopgoottrap’ de Rotte op. En andersom.

17 februari