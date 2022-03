Eten voeren aan stadsdieren? Dat is vanaf 1 juli verleden tijd (als het aan het stadsbestuur ligt)

Broodkruimels voeren aan eenden of een frietje geven aan duiven? Het is vanaf 1 juli 2022 verleden tijd als het aan het stadsbestuur ligt. Doel van de maatregel is om de overlast en de gezondheidsproblemen die het voeren met zich meebrengt terug te dringen, zo meldt de gemeente op haar website.

De belangrijkste oorzaak voor het probleem is dat een deel van het voedsel dat de dieren toegeworpen krijgt heel ongezond is. Een patatje geven aan een duif klinkt leuk, maar het zoet dat erin zit kan ervoor zorgen dat dieren ziek worden en eerder komen te overlijden. Bijkomend probleem is dat de etensresten die rondslingeren ook ratten, muizen, ganzen en meeuwen kunnen aantrekken. Dit kan op bepaalde plekken zorgen voor overlast van uitwerpselen, lawaai of agressief gedrag van dieren.

Strenge winters

Het besluit is in de maak, maar moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Het idee voor een voederverbod komt voort uit een door de raad aangenomen motie. Het verbod moet ingaan vanaf 1 juli voor de hele stad. Het is niet voor niets dat het stadbestuur kiest om de hele stad van een voederverbod te voorzien. Op dit moment geldt op sommige plekken een lokaal voederverbod, maar deze plekken zijn versnipperd door de stad en dit zorgt voor onduidelijkheid. Een verbod voor de hele stad moet hier verandering in brengen.

Wie de dieren wel voert hangt een boete boven het hoofd. Op sommige plekken geldt het verbod niet, bijvoorbeeld in particuliere tuinen en voor boswachters die in strenge winters de vogels bijvoeren met speciaal daarvoor bedoeld voedsel.

Goede bestemming

Mensen die hun etensresten en oud brood toch een goede bestemming willen geven, kunnen deze inleveren in een van de 130 broodbakken in de stad. Overige etensresten kunnen in de groente-, fruit- en etensresten + tuinafval huiscontainer of in sommige wijken in de ondergrondse gfe-wijkcontainer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.