Esteban M. (40) zit vast voor het doden van zijn vriendin: verdachte staat als uiterst agressief te boek

Steeds meer events in Rotterdam gooien handdoek in de ring: ‘Geen ruimte meer voor spontani­teit’

De pleinbios die de handdoek in de ring gooit. De beloofde danceparade die er maar niet komt. Een verbod op de Wednesday Night Skate. Kan in Rotterdam dan helemaal niets meer? ,,Harder! Harder! We worden achtervolgd door de politie!”